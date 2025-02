Справедлива сделка: Тръмп с коментар за освобождаването на Марк Фогъл (ВИДЕА)

Американският президент Доналд Тръмп нарече освобождаването на американския учител Марк Фогъл справедлива сделка и отбеляза, че руският държавен глава Владимир Путин е получил много малко в замяна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. Русия освободи Фогъл във вторник след необявено посещение на специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф в Москва. Американският учител прекара три години и половина в затвор в Русия. След като се завърна в САЩ, Тръмп прие Фогъл в Белия дом.

"I'm not a hero. President Trump is a hero."



Marc Fogel speaks to the media at the White House with President Trump for the first time since returning to the United States.



What a moment for our country. My prayers are with Marc Fogel for what he's had to endure. pic.twitter.com/IKV18iC7Lg