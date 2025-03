Стената на Тръмп по границата с Мексико расте, съдът го удари с мигрантите

Съединените щати възобновяват строежа на прословутата стена по границата с Мексико - с нови 11 километра. Това обяви лични американският министър на вътрешната сигурност Кристи Ноем. Посланието: "От днес отново строим, за да направим Америка по-безопасна". А новата секция ще е в Аризона, по думите на Ноем.

Американският президент Доналд Тръмп нееднократно обяви, че откакто е влязъл в Белия дом за втори път, нелегалната миграция намаляла с 95%. Американската имиграционна служба е задържала 32 000 мигранти тази година - колкото цялата 2024 година, последната година от управлението на Джо Байдън, посочва беларуската опозиционна медия NEXTA.

