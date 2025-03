"Америка се завърна": Тръмп не отговори конкретно на Зеленски за мира (ВИДЕО)

"Америка се завърна". С тези думи започна речта на американския президент Доналд Тръмп "За състоянието на Съюза" - традиционно годишно обръщение на държавния глава на САЩ. А Тръмп обяви, че за 43 дни постигнал повече, отколкото повечето администрации за 4 години и добави: "Едва започваме". Американският президент изсипа куп клишета как това, което се прави и постига от него и неговата администрация, „светът най-вероятно никога не е виждал“. Той отново се самопохвали колко убедително е спечелил изборите, с който успя да вземе втори мандат начело на САЩ.

Chants of “USA, USA, USA” as U.S. President Donald J. Trump takes then podium. pic.twitter.com/53TMO9tbQv — OSINTdefender (@sentdefender) March 5, 2025

След тези хвалби се намеси председателят на Камарата на представителите и протеже на Тръмп Майк Джонсън, който накара квесторите да се намесят да възстановят реда – защото имаше човек, който не издържа на помпозността на американския президент и не седна на мястото си в знак на протест. "Хората ме избраха да върша работа и аз я върша", не остана длъжен Тръмп и се обяви за номер едно, след Джордж Вашингтон. Той дори каза, че Господ му спасил живота след опита за атентат срещу него в Бътлър, за да работи да направи Америка велика.

After this warning by Speaker Mike Johnson, Representative Al Green (D) was just removed from the House Chamber by the Sergeant at Arms after refusing to sit down and continuing to call out during the president’s speech. pic.twitter.com/vUswilZIKs — OSINTdefender (@sentdefender) March 5, 2025

Войната в Украйна

Час и половина след като говори за вътрешни проблеми, Панамския канал, Гренландия и Близкия изток, Тръмп мина на темата с войната в Украйна. "Искате ли да продължи още 5 години – по 2000 души загиват всяка седмица", каза американският президент. "Похарчили сме 350 млрд. долара, те (ЕС) похарчиха 100 млрд. долара" - Тръмп продължи да настоява на тази своя лъжа: Тръмп като Байдън за Украйна: Вземат 350 млрд. долара и много американско оръжие (ВИДЕО)

Тръмп потвърди, че е получил писмо от Володимир Зеленски, в което укаинският президент казва, че е готов да се бори за мир, като описа писмото като "красиво": "Време е да спрем тази безсмислена война. За да го направим, трябва да говорим с двете страни" - и нито дума конкретика, нито дума за гаранции за сигурност, за да не започне войната отново без тях, ако на руския диктатор Владимир Путин му се прииска пак да продължи с възстановяването на съветската империя. Всъщност Тръмп не спомена Путин нито веднъж, дори Русия не спомена, само каза, че загивали и много руснаци: Зеленски се съгласи с Тръмп: Искам мир, ето условията

Междувременно, малко преди да почне речта на Тръмп, финансовият му министър Скот Бесент каза, че няма нова дата за подписване на споразумение с Украйна за редкоземните украински природни богатства – т.е. информацията от късно снощи на Reuters е невярна. Тръмп обаче потвърди, че Зеленски му написал, че Украйна е готова да подпише споразумението "по всяко време": САЩ и Украйна подписват още днес споразумението за минералите

Хвалбите на Тръмп: Вътрешна политика с външни елементи

За мигрантската си политика, Тръмп се похвали, че през февруари имало рекордно нисък брой мигранти, влезли в САЩ – защото затегнал граничния контрол. "Чуха думите ми и решиха да не идват", настоя американският президент и не пропусна да се заяде с предшественика си Джо Байдън, при когото идвали с хиляди и сред тях имало "убийци". Но Тръмп покани демократите да помагат "да направим Америка отново велика". И се похвали как изтелил САЩ от зелената сделка, от СЗО, как направил английският език официален за САЩ и преименувал Мексиканския залив. Изрично Тръмп се похвали и, че подписал изпълнителна заповед, забраняваща мъже да се състезават с жени в професионални спортове. Това било само "малка част от революцията на здравия разум", обясни президентът на САЩ.

Доналд Тръмп специално обърна внимание, че една от известните венецуелски престъпни групи вече е приравнена на терористична организация и пак се закани, че САЩ няма да допуснат такива убийци – ще ги връщат обратно или ще ги съдят. Американският президент даде различни лични примери, за да онагледи думите си – с убито момиче и убит граничен служител (Роберто Ортис). "Картелите водят война с Америка и е време Америка да започне война с тях – това ще направя", продължи Тръмп и се похвали как Мексико за пръв път предали 29 наркотрафиканти. Мексико и Канада трябва да направят повече, за да спрат притока на фентанил и наркотрафика, настоя американският президент: Мексико екстрадира десетки наркотрафиканти в САЩ

Тръмп поиска и задължително смъртно наказание за всеки, убил служител на реда в САЩ – той помоли Конгреса да приеме такова законодателство.

Освен това – американският президент обяви борба срещу практики на индоктринация в американските училища, като даде пример как родители открили, че в училище насърчили дъщеря им да си избере "друго име". "Подписах изпълнителна заповед, забраняваща на обществените училища да индоктринират децата на тема "пол". Искам Конгреса да приеме закон, забраняващ смяна на пола и да сложи край на лъжата, че някой е пленен в чуждо тяло – перфектни сте така, както Бог ви е направил“, заяви Тръмп. Той се похвали и, че слага край на трансджендър политиката в американската армия: "Какво е жена?": Филмова сензация, която взриви мрежата (ВИДЕО)

"Хората отново харесват и искат да служат в американската армия", каза американският президент. И поиска от Конгреса да одобри пари за американския "Железен купол" - "Роналд Рейгън искаше да го направи отдавна, но тогава я нямаше технологията – сега я имаме, прекрасна е", възторгна се Тръмп и предупреди, че "светът е много опасен и трябва да защитаваме американските граждани както никога досега": Тръмп иска като Израел: САЩ почват да градят противоракетен щит (ВИДЕО)

Освен това, Тръмп обяви създаване на специален отдел за строителство на кораби, тъй като тази индустрия в САЩ има нужда от възраждане. Превземаме Панамския канал, каза още американският президент – аргументът му беше, защото бил построен от американци: "Не сме го дали на китайците, дали сме го на Панама и ще си го вземем обратно". Тръмп не пропусна Гренландия, която била много важна за американската и международната сигурност – поздрави гренландците и им напомни, че имат право да избират: "Мисля, че по един или друг начин ще вземем Гренландия. Ще ви направим богати, ще ви пазим": Как да възродим морската си мощ, чудят се в САЩ

Отделно, Тръмп каза, че бил заловен "терористът" (Мохамед Шарифулах), отговорен за самоубийствения атентат от 26 август 2021 г., в 17:50 местно време, на международното летище "Хамид Карзай" в Кабул, Афганистан. Загинаха 182 души - 13 американски войници и 169 афганистанци. Американският президент обяви, че въпросният терорист щял да получи "американско правосъдие".

According to U.S. President Donald J. Trump, the terrorist responsible for the Abbey Gate Bombing during the pullout from Afghanistan in 2021 has been apprehended and is now en route to the U.S. to face justice. The bombing killed 13 U.S. service members. pic.twitter.com/HuTMeA34Oi — OSINTdefender (@sentdefender) March 5, 2025

First Lady Melania Trump arrives in the House Chamber of the Capitol. pic.twitter.com/0Cw87M9OFs — OSINTdefender (@sentdefender) March 5, 2025