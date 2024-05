Стотици арестувани в САЩ по време на студентските протести (ВИДЕО)

Властите в САЩ арестуваха 282 души по време на пропалестинските протести в Колумбийския университет и Сити Колидж в Ню Йорк.

В Колумбия десетки протестиращи влязоха във вторник в университетската зала Хамилтън и се барикадираха вътре, преди университетът да поиска помощта на полицията в Ню Йорк.

Повече от 200 души бяха арестувани, след като се противопоставиха на заповедите да се разпръснат от вече демонтирания незаконен лагер в кампуса на Калифорнийския университет в Лос Анджелис, каза в изявление канцлерът на UCLA Джийн Блок. Блок нарече лагера „огромно прекъсване“.

Портландски полицаи в екипировка за борба с безредиците бяха в сблъсък с протестиращите в четвъртък пред библиотеката на Портландския държавен университет, докато властите работеха, за да прочистят пропалестинските протестиращи от помещенията. ОЩЕ: ООН призова Грузия да оттегли проектозакона за „чужестранното влияние“

#UCLA cops are removing the masks from the protesters so they can’t hide … from their parents, neighbors , future employers pic.twitter.com/Nl2zBwxWv6

Прави впечатлени, че немалка част от арестуваните, не са били свързани с университетите.

От 112 души, арестувани в Колумбия, 32 (или 29%) не са били свързани с университета, според служител на полицията в Ню Йорк. В Градския колеж на Ню Йорк 102 (или 60%) от 170-те арестувани души не са били свързани с колежа.

Тези лица могат да бъдат обвинени в кражба с взлом от трета степен, злоупотреба и незаконно проникване, каза заместник-комисарят на полицията в Ню Йорк Каз Дотри. Протестиращите в лагерите отвън могат да бъдат обвинени в нарушаване на обществения ред и нарушаване на обществения ред, каза той.

Free Palestine activists just tried to pull off a protest on the Ole Miss campus. It didn't go according to plan. 🇺🇸 pic.twitter.com/Lj3szEyzRe