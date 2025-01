Стрелба в американска гимназия, има пострадали (ВИДЕО)

Най-малко двама ученици бяха ранени в сряда сутринта в гимназията Антиох в Нешвил, Съединените щати. По първоначална информация, техен съученик е открил стрелба в училищното кафене, съобщиха от местната полиция. След това стрелецът се е застрелял. Нападението се е случило около 11 часа сутринта местно време, съобщиха от полицията. Засега няма подробности за състоянието на ранените студенти, предават световните агенции.

Two students were shot and the gunman killed himself at Antioch High School in Nashville, Tennessee the day after Donald Trump shut down the Office of Gun Violence Prevention. pic.twitter.com/80sv1LnkC8