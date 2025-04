Световноизвестен бизнесмен и цялото му семейство загинаха при зловещата катастрофа с хеликоптер (ВИДЕО)

Шестима души загинаха при падането на туристически хеликоптер в река Хъдсън между Манхатън и Ню Джърси. "Няма оцелели при вчерашната катастрофа - поредният въздушен инцидент в САЩ през последните месеци. Телата на всички жертви са открити и извадени от реката", съобщи кметът на Ню Йорк Ерик Адамс.

Представители на властите уточниха, че са загинали петчленно семейство испански туристи и пилотът на хеликоптера. Жертвите са директорът на испанския филиал на германския концерн "Сименс" (Siemens) Агустин Ескобар, съпругата му Мерсе Кампруби Монтал - мениджър в компания за енергийни технологии, и трите им деца, съответно на 4, 5 и 11 години.

Семейството е пристигнало в Ню Йорк едва вчера.

Пожарната служба в града съобщи, че е получила сигнал за катастрофата в 15:17 ч. (22:17 ч. българско време). Причината за момента не е установена.

Свидетел разказа пред АП, че хеликоптерът "се е разпаднал" още във въздуха, след като са се откъснали опашката и витлото му. Витлото продължаваше да се върти, докато падаше отделно от хеликоптера, добави той.

