Със спомен тип "Зеленски": Тръмп и канадският премиер в Овалния кабинет (ВИДЕО)

"Канада не е за продан и никога няма да бъде" - това заяви канадският премиер Марк Карни по време на срещата си в Овалния кабинет на Белия дом с американския президент Доналд Тръмп. Карни го каза, след като още преди срещата им Тръмп пак провокира напрежение.

В социалната си мрежа Truth Social президент на САЩ отново принизи Канада. Той написа, че Съединените щати нямали нужда от нищо от Канада - нито от колите им, нито от тока им, нито от петрола и газа им, само от приятелството им. И написа също така, че САЩ субсидирали Канада с 200 млрд. долара годишно, а освен това осигурявали на Канада безплатна военна защита.

‼️Just minutes before Canadian Prime Minister Mark Carney was set to arrive at the White House, Donald Trump posted this on his personal social media platform, aimed directly at Carney 👇 pic.twitter.com/ntD2QVIwdt

По време на срещата в Овалния кабинет, Карни заяви, че Тръмп е наясно заради опита си в сферата на недвижимите имоти - някои места никога не са за продан. Тръмп се съгласи с това, обаче заяви: "Никога не казвай "никога", докато Карни обясни, че "възможностите се крият в партньорството". Канадският премиер добави, че Канада е отворена към всякакви възможности за партньорство, включително в сферата на отбраната и похвали Тръмп, че е съживил НАТО. От своя страна Тръмп каза, че Канада увеличава усилията си що се отнася до отбранителния сектор.

🔥Carney: Canada is not for sale — won’t be for sale ever

⚡️Trump: Never say never



In a tense and highly symbolic moment, Canada’s newly elected Prime Minister Mark Carney confronts Trump in the Oval Office: “Canada is not for sale, won’t be for sale ever.”



Trump, with his… pic.twitter.com/DnGeKJINvO