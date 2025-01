СЗО се надява САЩ да размислят за изтеглянето си от организацията

Часове след като американският президент Доналд Тръмп обяви, че изтегля САЩ от Световната здравна организация (СЗО), от организацията излязоха с позиция по темата, надявайки се, че Вашингтон ще размисли. "Надяваме се, че Съединените щати ще преосмислят и очакваме с нетърпение да се включим в конструктивен диалог за поддържане на партньорството между САЩ и СЗО в полза на здравето и благосъстоянието на милиони хора по света", се посочва в съобщението на организацията.

Световната здравна организация изразява съжаление за съобщението, че Съединените американски щати възнамеряват да се оттеглят от организацията, отбелязвайки, че организацията играе решава роля в защитата на здравето и сигурността на хората по света, включително американците. ОЩЕ: Тръмп изтегля САЩ от Световната здравна организация (ВИДЕО)

WHO comments on United States announcement of intent to withdraw



The World Health Organization regrets the announcement that the United States of America intends to withdraw from the Organization.



WHO plays a crucial role in protecting the health and security of the world’s… pic.twitter.com/DT3QJ49bhb