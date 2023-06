"Татко, тази подводница е опасна": Как едно умно момче спаси себе си и баща си от трагедията с "Титан"

"Основната причина баща ми да не се качи на "Титан" е защото аз му казах да не го прави. Казах му: "Пич, тази подводница няма как да оцелее толкова дълбоко в океана", разказва пред People 20-годишният Шон. "Притеснявах се, защото не смятах, че подводницата може да издържи такова напрежение и изобщо не е създадена за такива дълбочини."

Заедно с негов приятел на име Саймън започват да търсят повече информация за плавателния съд, който би трябвало да закара него и баща му на блзо 4000 м дълбочина. "Това е малка подводница, а вътре са наблъскани петима души. Нещо ми подсказваше, че работата никак не е както трябва."

Titan sub tragedy: Billionaire Jay Bloom says he, son were offered seats that Shahzada Dawood, son, 19, tookhttps://t.co/V3SSyj9Woo