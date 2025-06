"Те губят 5000 войници на седмица": Има ли реален лост Тръмп да принуди Путин да спре войната? (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп отново не даде ясен отговор как възнамерява да накара Русия да приеме прекратяване на огъня. В интервю той отново отговори с нееднократно повторените твърдения, че Москва губи по 5000 души дневно.

Reporter: “What real leverage do you have to make Russia stop?”

Trump: “Look, they’re losing 5,000 soldiers a week.”

Reporter: “But they don’t care.”

Trump: “Well, maybe not... we make progress, then something gets bombed, and it’s over. Let’s see if we can change that.”



