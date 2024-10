Тейлър Суифт дари 5 млн. долара за пострадалите от ураганите във Флорида

Тейлър Суифт дари 5 млн. долара за подпомагане на пострадалите от ураганите във Флорида. Изпълнителката на хита "Karma", която следващата седмица трябва да поднови турнето си "Eras" в щата, беше похвалена за "щедрия" си принос в помощ на засегнатите от урагана "Хелън", които в момента се подготвят за друго природно бедствие - урагана "Милтън".

Организацията с нестопанска цел "Feeding America" написа в Х: "Изключително благодарни сме на Тейлър Суифт за щедрото ѝ дарение от 5 милиона долара за усилията, свързани с урагана Хелън и Милтън. Този принос ще помогне на общностите да се възстановят, осигурявайки основни храни, чиста вода и консумативи на хората, засегнати от тези опустошителни бури. Заедно можем да окажем реално въздействие в подкрепа на семействата, докато се справят с предстоящите предизвикателства. Благодарим ви, Тейлър, че сте с нас в движението за премахване на глада и че помагате на общностите в нужда", добави организацията.

Thank you, @taylorswift13, for standing with us in the movement to end hunger and helping communities in need in the wake of #HurricaneHelene and #HurricaneMilton.



🧡 Join Taylor if you're able by donating here: https://t.co/rSpfqPuHCv pic.twitter.com/NYJIIG3dlS