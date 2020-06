The New Yorker се гаври с Тръмп: Путин отхвърлил молбата му да изпрати 10 000 руски военни да охраняват Белия дом

Руският президент Владимир Путин отклонил молбата на американския си колега Доналд Тръмп да предостави 10 хиляди военнослужещи от руската армия за охрана периметъра на сигурност около Белия дом заради протестите, предизвикани от смъртта на Джордж Флойд , съобщи американското издание The New Yorker в публикацията на Енди Боровиц под заглавие Putin Rejects Trump’s Request for Ten Thousand Russian Troops to Guard White House.