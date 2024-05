Торнадо уби няколко човека в САЩ (ВИДЕО)

На пресконференция във вторник вечерта, говорителят на държавния патрул на Айова сержант. Алекс Динкла каза, че торнадото е разкъсало Грийнфийлд, град с около 2000 жители на около 55 мили югозападно от Де Мойн.

„Можем да потвърдим, че има смъртни случаи с това торнадо“, каза Динкла, който добави, че точният брой на смъртните случаи, свързани с времето, не е ясен.

Природните явления оставиха мрачен пейзаж от разрушени домове и бизнеси, нарязани дървета, разбити коли и широко разпръснати отломки. Лошото време причини неизвестен брой наранявания. Бурите също поразиха голяма част от Небраска с проливен дъжд, силен вятър и едра градушка. ОЩЕ: Зрелищно: Торнадо отнесе за секунди огромен склад в САЩ (ВИДЕО)

#Tornado went right through downtown #Greenfield #Iowa. Drone flight from one end of town to the other shows catastrophic destruction. Please find an appropriate way to donate to the town. pic.twitter.com/yKeJGS99vo