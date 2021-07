Тръмп: „Е, Хитлер е направил много добри неща“

По време на посещение в Европа за отбелязване 100-годишнината от края на Първата световна война, Доналд Тръмп посочил пред пред тогавашния началник на кабинета си Джон Кели: „Е, Хитлер е направил много добри неща“, съобщава в. „Гардиън“.

Думите на бившия президент на САЩ по време на пътуването през 2018 г., за което се твърди, че са "смаялиа" Кели, пенсиониран генерал от морската пехота на САЩ, са цитирани в нова книга на Майкъл Бендер от „Уол Стрийт джърнъл“ .

В книгата си "Frankly, We Did Win This Election", Бендер съобщава, че Тръмп е направил забележката по време на импровизиран урок по история, в който Кели „е напомнил на президента кои държави на чия страна са били по време на конфликта“ и „свързва точките от Първата световна война с Втората световна война и всички зверства на Хитлер“ .

Бендер е един от редицата автори, които са интервюирали Тръмп, откакто е отстранен от властта.

В изявление говорителят на Тръмп Лиз Харингтън заяви: „Това е напълно невярно. Президентът Тръмп никога не е казвал това. Това са измислени фалшиви новини, вероятно от генерал, който е бил некомпетентен и беше уволнен. "

Но Бендер казва, че неназовани източници съобщават, че Кели „е казал на президента, че е сгрешил, но Тръмп е бил неудържим“, подчертавайки икономическото възстановяване на Германия при Хитлер през 30-те години.

„Кели отново противоречал“, пише Бендер, „и твърдял, че германският народ би бил по-добре беден, отколкото да бъде подложен на нацисткия геноцид.“

Бендер добавя, че Кели е казал на Тръмп, че дори ако твърдението му за германската икономика при нацистите след 1933 г. е вярно, „никога не можеш да кажеш нещо в подкрепа на Адолф Хитлер . Просто не можеш. "

Тръмп се натъкна на значителни проблеми при стогодишното пътуване до Европа, дори извън обичайните си конфликти с други световни лидери.

Решението за отмяна на посещение на американско гробище се оказа противоречиво. По-късно се съобщава, че Тръмп нарекъл американските войници, загинали във войната, „загубевяци“ и „заблудени“.

Кели, чийто син бе убит в Афганистан през 2010 г. , напусна Белия дом в началото на 2019 г. Той открито е критикувал Тръмп, тъй като се твърди, че казал на приятели, че президентът, за когото е работил, е "най-опорочения човек, когото някога съм срещал през живота си."

Бендер пише, че Кели е направил всичко възможно, за да преодолее „зашеметяващото пренебрежение към историята“ на Тръмп.

„Висши служители описаха неговото разбиране за робството, за системата за расова сегрегация като неясно до несъществуващо“, пише той.

Загрижеността за възхода на крайната десница в САЩ нараства по време на управлението на Тръмп и продължава, тъй като той поддържа влияние върху Републиканската партия, решен да възпрепятства разследванията на смъртоносния щурм на Капитолия от 6 януари от поддръжници, които искаха да се отмени поражението му на изборите.

По време на президентски дебат през 2020 г. Тръмп беше попитан дали ще заклейми белите върховисти и милициите. Той се бореше с отговора и в крайна сметка каза за крайнодясната група „Горди момчета“ да „отстъпи и да бъде готов“.

През 2017 г., след неонацисткия поход във Вирджиния, който си спечели подкрепящи коментари от Тръмп, немското списание „Щерн“ използва на корицата си илюстрация на Тръмп, отдаващ нацистки поздрав, увит в американското знаме. Заглавието беше: „Sein Kampf“ - неговата борба.