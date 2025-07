Мъск хвали Тръмп след заплахите за депортация

Милиардерът Илон Мъск отново промени мнението си и сега отново хвали американския президеент Доналд Тръмп. Той хареса новината за прекратяването на огъня в Газа. „Заслугата е заслужена. Президентът Тръмп наистина успя да разреши няколко сериозни конфликта по света“, написа той в социалната мрежа X. По-рано стана ясно, че Израел се е съгласил на необходимите условия за 60-дневно прекратяване на огъня в Ивицата Газа.

🤯 Musk has had a change of heart — now he's cozying up to Trump again



The billionaire liked the news about the Gaza ceasefire and posted on X:

"Credit where credit is due. President Trump has indeed managed to resolve several serious conflicts around the world."



📌 Reminder:… pic.twitter.com/QDtx9JXQHO