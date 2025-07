Километри дим нагоре в небето: Брутален пожар в склад за фойерверки в САЩ (ВИДЕО)

Няколко експлозии в склад за фойерверки са довели до пожар в окръг Йоло в Северна Калифорния, съобщиха местните служители. Това се е случило в община Еспарто - край Сакраменто (САЩ). В резултат на пожара властите на окръга са издали заповеди за задължителна евакуация на участък от една миля - 1,6 км. Зоната за евакуация е от южната страна на магистрала 16, простира се на юг до окръжен път 23 и на запад от междущатска магистрала 505 до окръжен път 85Б. Малката община Мадисън е в зоната за евакуация.

Няколко постройки в имота са се запалили, като пламъците са се разпространили в множество тревни пожари с обща площ на изгаряне около 80 акра, съобщиха от Районната служба за противопожарна защита на Еспарто. Първоначалната експлозия е станала около 17:50 ч. местно време във вторник (разликата с България е 10 часа).

😱🎆 A powerful explosion and fire broke out at a fireworks warehouse in California near the city of Sacramento



Reports say that a nearly 2-kilometer evacuation zone has been established around the building. There is no information about casualties yet. pic.twitter.com/bNy48n2f7E