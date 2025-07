Докато Европа изнемогва от жега, в Южна Америка извадиха вълнените шапки

Докато Европа и Северна Америка изнемогват от горещини, в Южна Америка също се борят с екстремно време, но от другия край на спектъра - с внезапно застудяване. Във вторник в Буенос Айрес местните жители извадиха шалове, пухени якета и вълнени шапки, а слана покри автомобилите рано сутринта. Температурите в града паднаха под нулата, което се случва рядко дори през зимата в южното полукълбо, където сезоните са обърнати спрямо тези в северното, отбелязва агенция Ройтерс.

В Чили и Уругвай има снеговалежи, в Аржентина и Парагвай също се оплакват от ниски температури. Местните, за които това не е типично, определят времето като "полярен студ". На отделни места температурите са паднали до -20°C.

🥶 Cold spell in South America with temperatures close to -20°C in Chile & Argentina. Some records broken in Chile; see data from @meteochile_dmc.



With a max of 5.6°C, Buenos Aires had its 6th lowest max (3rd for June) since records began.



Lowest on record for La Plata (4.0°C). https://t.co/EmsyaFXhyz pic.twitter.com/0Utm6EZHto