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Тръмп и Мелания пристигнаха в Белия дом (ВИДЕО)

20 януари 2025, 17:29 часа • 263 прочитания
Тръмп и Мелания пристигнаха в Белия дом (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Джо Байдън посрещна своя наследник Доналд Тръмп в Белия дом преди встъпването на републиканеца в длъжност, предаде АФП.

Придружен от първата дама Джил Байдън, отиващият си президент посрещна Тръмп и съпругата му Мелания, като размениха кратки реплики, преди да влязат в сградата. 

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Евелина Гечева
Евелина Гечева Отговорен редактор
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