Тръмп и Мелания пристигнаха в Белия дом (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Джо Байдън посрещна своя наследник Доналд Тръмп в Белия дом преди встъпването на републиканеца в длъжност, предаде АФП.

Придружен от първата дама Джил Байдън, отиващият си президент посрещна Тръмп и съпругата му Мелания, като размениха кратки реплики, преди да влязат в сградата.

