Тръмп и Мелания пристигнаха в Белия дом (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Джо Байдън посрещна своя наследник Доналд Тръмп в Белия дом преди встъпването на републиканеца в длъжност, предаде АФП.
Придружен от първата дама Джил Байдън, отиващият си президент посрещна Тръмп и съпругата му Мелания, като размениха кратки реплики, преди да влязат в сградата.
LIVE: President-elect Donald Trump Inauguration in Washington DC https://t.co/WWyk73NNIM
— Brett Murphy (@PatriotPointman) January 20, 2025
Президентът Джо Байдън, вицепрезидентът Камала Харис, първата дама Джил Байдън и вторият джентълмен Дъглас Емхоф се събират на северния портик на Белия дом за последен път, съобщи Белият дом в социалната мрежа Х.
President Joe Biden, Vice President Kamala Harris, First Lady Jill Biden, and Second Gentleman Douglas Emhoff gather on the North Portico of the White House for the final time. pic.twitter.com/Mtn37tfOfF— The White House (@WhiteHouse) January 20, 2025
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