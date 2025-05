Тръмп-младши надмина баща си с гнусна забележка за рака на Джо Байдън

Доналд Тръмп-младши, първородният син на настоящия американски президент Доналд Тръмп, успя да стигне до ново ниво на комуникация, предизвикваща омерзение. Тръмп-младши се заяде с Джил Байдън, съпругата на предишния президент на САЩ Джо Байдън, с думите как така "доктор" като нея била пропуснала, че съпругът ѝ е болен от рак в пети стадий. Нова постановка ли е, внушава Тръмп-младши, който отдавна е известен с крайно скандалните си и безумни публикации в социалните мрежи.

Джил Байдън обаче доктор в сферата на образованието - тя получава докторската си степен от Университета в Делауеър, като дисертацията ѝ е на тема как да бъдат привлечени и задържани студентите в общинските колежи.

Предвид откровеното незнание на Тръмп-старши какво представлява ракът на Байдън, Тръмп-младши обаче печели в "надпреварата". Именно първородният син на Тръмп дойде в България наскоро и проведе среща, за която публично не се разбра почти нищо - WSJ: Тръмп-младши дойде, България продава "Турски поток" - каква ще е схемата?

What I want to know is how did Dr. Jill Biden miss stage five metastatic cancer or is this yet another coverup??? pic.twitter.com/fSqtDmcX4p