Тръмп планира да преименува Мексиканския залив на Американски залив (ВИДЕО)

Бъдещият президент на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че иска да преименува Мексиканския залив на „Американски залив“. Това е най-новият му план, докато се подготвя да встъпи в длъжност по-късно този месец. „Ще променим името на Мексиканския залив на „Американски залив“, което има красиво звучене“, каза той. „Това е подходящо. А Мексико трябва да спре да позволява на милиони хора да се вливат в страната ни“, добави той, цитиран от БГНЕС.

Евентуалното преименуване на Мексиканския залив е поредната екзотична идея на Тръмп. Избраният за американски президент поиска да присъедини към САЩ Гренландия. Той вече показа интереса си за това да купи Гренландия по време на мандата си от 2017 г. до 2021 г., но гренландски и датски власти отхвърлиха възможността, преди да се състоят каквито и да било преговори. Преди две седмици Тръмп написа в социалната мрежа "Трут Соушъл", че "собствеността и контролът над Гренландия са абсолютна необходимост". Миналата седмица гренландският премиер Муте Егеде заяви в новогодишната си реч, че ще се бори за независимост от Дания и че островът трябва да се отърси от "веригите на колониализма" и да определи сама собственото си бъдеще, без да споменава САЩ.

