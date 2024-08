Тръмп поздрави феновете си с песента My Heart Will Go On, а Селин Дион му се обиди (ВИДЕО)

Селин Дион обвини Доналд Тръмп, че е използвал на предизборен митинг песента, която е написала и изпяла за филма "Титаник", предаде АФП.

Републиканският кандидат-президент беше осмян в социалните мрежи, след като на митинг в Монтана изпълни песента от 1997 г. "My Heart Will Go On", като на голям екран беше показан видеоклип с изпълнението на Дион.

Мениджърският екип на певицата и нейният звукозаписен лейбъл, Sony Music Entertainment Canada, заявиха в социалната мрежа X, че използването на песента и видеото "по никакъв начин" не е било разрешено.

"Селин Дион не одобрява това или подобно използване“, се казва още в съобщението на екипа.

Потребителите в социалните мрежи направиха аналогии между кампанията на Тръмп и потъващия кораб в основата на филма на Джеймс Камерън.

Is Trump’s campaign being trolled from within? Someone on his staff decided to play Celine Dion singing “My Heart Will Go On” from Titanic at his Montana rally. Many consider Titanic a metaphor for Trump’s sinking campaign. pic.twitter.com/dVbNjVylel — Mike Sington (@MikeSington) August 10, 2024

Последните социологически проучвания дават преднина на кандидата на демократите Камала Харис пред Тръмп в президентската надпревара.

Преди Байдън да се откаже от надпреварата на 21 юли, Тръмп изглеждаше на път да си върне Белия дом, но Харис постигна големи успехи, след като замени Байдън начело на листата и обяви Тим Уолц, губернатор на Минесота, за свой кандидат за президент.

"My Heart Will Go On" е издадена в албума на Дион "Let's Talk About Love" и саундтрака към филма на Камерън "Титаник". Песента се превръща в една от най-печелившите за всички времена, продава се в 18 милиона копия и носи на Дион "Оскар", "Златен глобус" и няколко награди "Грами".

56-годишната певица е принудена да отмени редица концерти през 2023 и 2024 г., като заяви, че не е достатъчно силна за турне, след като е диагностицирана с автоимунно заболяване.

Но тя зарадва феновете си миналия месец, като пя от Айфеловата кула при откриването на Олимпийските игри в Париж, предава БГНЕС.

