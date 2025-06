Тръмп нарече едно от най-видните си пропагандни оръжия "глупак" (ВИДЕО)

"Моля някой да обясни на този глупав Тъкър Карлсън, че ИРАН НЕ МОЖЕ ДА ПРИТЕЖАВА ЯДРЕНО ОРЪЖИЕ". Така президентът на САЩ Доналд Тръмп избухна срещу едно от най-видните пропагандни оръжия на Америка и то все в полза на руския диктатор Владимир Путин, конспиративни (здравни) теории и противопоставяне на "мейнстрийма". Карлсън беше водещ във Fox News, но беше освободен дори от там - това е телевизията, подкрепяща най-много Тръмп и републиканците от големите американски медии - Още: Тъкър Карлсън отново е в Москва: Руски внушения, че носи предложения от Тръмп

Реакцията на Тръмп дойде заради интервю на Карлсън пред бившия "стратег" на президента на САЩ Стив Банън. Тъкър Карлсън обяви, че действията на Тръмп сега и американска намеса в Иран ще сложат край на кариерата на Доналд Тръмп като американски президент. Според Карлсън, Тръмп щял да свърши като Джордж Буш-младши, след намесата на САЩ в Ирак:

Tucker Carlson on possible U.S. involvement in Iran:



I’m speaking out because war could end the American empire — and Trump’s presidency. I saw it happen with Bush and Iraq. pic.twitter.com/KTFn8wPBfP — Clash Report (@clashreport) June 16, 2025

"Не знам какво казва Тъкър Карлсън. Нека да вземе да стигне до телевизия и да го каже, та хората да го чуят", иронизира Тръмп преди да избухне в социалната си мрежа Truth Social, че "Америка на първо място" означава много велики неща, включително Иран не може да има ядрено оръжие":

Trump:



I don't know what Tucker Carlson is saying. Let him go get a television network and say it so that people listen.pic.twitter.com/gIxa83wE01 https://t.co/QpD6Yj90cd — Clash Report (@clashreport) June 16, 2025

Another post moments ago by President Trump, he’s on a roll right now! pic.twitter.com/pnVhTaepBV — OSINTdefender (@sentdefender) June 16, 2025

