Тръмп: Путин ми говореше за нахлуване в Украйна, но аз му казах: "Няма да влезеш" (ВИДЕО)

Бившият президент на САЩ и кандидат на републиканците за държавен глава Доналд Тръмп заяви за пореден път, че се разбира „много добре" с руския диктатор Владимир Путин и че щял да сложи бързо край на войната в Украйна.

Още: Мария Бакалова опроверга "Гардиън": Заглавието било лъжливо, а думите й не били по адрес на Тръмп

Говорейки на предизборно събитие в кметството в Оукс, Източна Пенсилвания, бившият президент потвърди отношенията си със стопанина на Кремъл и заяви, че не е имало никакъв шанс инвазията в Украйна да се случи под негово ръководство. Той отново обвини Джо Байдън за агресивната война на Путин.

„Разбирам се много добре с Путин“, каза Тръмп на поддръжниците си. А по повод решението на издирвания от съда в Хага диктатор да нахлуе в Украйна през февруари 2022 г., каза: „Това се виждаше в зеницата на окото му, той говореше за това, но аз казах: „Няма да влезеш“. Само заради Байдън...".

Putin dared to attack Ukraine only because of Biden - Trump



The Republican said Putin warned him of his intention to invade Ukraine, but Trump told him "you will not invade". pic.twitter.com/B2hMCSf6fg