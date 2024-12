Тръмп си хареса милиардер за зам.-министър на отбраната

Републиканецът и новоизбран президент на САЩ Доналд Тръмп избра милиардера Стивън Файнбърг за заместник министър на отбраната, предаде БТА. Файнбърг е съръководител на инвестиционната компания "Сърбъръс кепитъл мениджмънт". Той е бил част от консултативния борд, съветващ Тръмп по въпросите на разузнаването по време на първия му президентски мандат от 2017 до 2021 г.

А кой е министърът на отбраната?

Тръмп вече номинира Пийт Хегсет за министър на отбраната. Хегсет е бивш водещ в телевизия „Фокс нюз“. Срещу него бяха отправени обаче твърдения за злоупотреби с алкохол и за непристойно сексуално поведение. Хегсет ги отрича.

Припомняме, че Доналд Тръмп се завръща в Белия дом, след като победи Камала Харис на американските президентски избори, провели се през ноември месец. Републиканецът първи достига до нужните 270 гласа (по данни на CNN и FOX News), разпределяни между различните щати в изборната колегия, за да спечели втори мандат като президент на САЩ след триумфа над Хилъри Клинтън през 2016 г. Малко по-късно The New York Times, които използват базата данни на Associated Press, също потвърдиха ключовата победа на Тръмп в Пенсилвания, която му гарантира мандата.

Идва ли златен век за Америка?

Той нарече поддръжниците си "най-великото политическо движение" и обеща "златен век" за Америка."Искам да ви благодаря много, тук има хиляди приятели в това невероятно движение, което никой не е виждал преди. Вярвам, че това е най-великото политическо движение на всички времена. Сега ще достигне ново ниво на важност, защото ще помогнем на нашата страна да се излекува. Ще поправим границите, всичко в нашата държава. Сътворихме история. Преодоляхме предизвикателства, които не се очакваше да преодолеем. Вижте какво се случва – това е лудост!", каза Тръмп в първата си реч във Флорида след публикуване на началните резултати.

"Това е политическа победа, която нашата държава не е виждала преди. Благодаря на американския народ. Ще се боря за всяко семейство, за вашето бъдеще с всичките си сили. Няма да се спра, докато не постигнем бъдещето на Америка, златния век на Америка. Това е невероятна победа за американския народ, която ще ни позволи да направим Америка отново велика", заяви републиканецът, който се завръща в Белия дом след мандата между 2016 и 2020 г.

Той обяви победа в Северна Каролина, Джорджия, Пенсилвания, Уисконсин. "Сега печелим в Мичиган, Аризона, Невада, Аляска, което ще ни помогне да спечелим поне 315 електорални гласа", прогнозира Тръмп. "Нямаше друг път към победата. Спечелихме и общия народен вот, което е страхотно".

