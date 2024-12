Тръмп спечели дело за клевета за 15 милиона долара срещу "ABC News" (СНИМКИ и ВИДЕО)

Новоизбраният американски президент Доналд Тръмп спечели мащабното дело за клевета, заведено срещу медията "ABC News" и водещият й Джордж Стефанопулос на стойност 15 милиона долара. Споразумението е значителна победа за Тръмп, който е известен с яростните си критики към неудобните за него медии и с поредица от загубени подобни дела за клевети, пише в свой анализ "The New York Times".

Според условията на споразумението, разкрито в събота, телевизията ще дари парите на бъдещата фондация и музей на Тръмп. От телевизията и от името на Стефанопулос бе публикувано изявление, в което съжалиха за забележките, направени към новият американски президент по време на телевизионно интервю през март (видео по-долу).

"ABC News", която е собственост на Walt Disney Company, ще плати на Тръмп допълнителни 1 милион долара за съдебните му хонорари. Резултатът от делото е доста необичайна победа за Тръмп, който често съди новинарски организации за клевета и често губи, включително в съдебни дела срещу CNN, The New York Times и The Washington Post, припомня още изданието.

В случая обаче ищецът трябва не само да докаже, че новинарската медия е публикувала невярна информация, но и че го е направила, знаейки, че информацията е невярна или със съществени съмнения относно нейната точност. "В сравнение с мейнстрийм американската преса преди десетилетие, днешната преса е далеч по-малко финансово стабилна, много по-политически застрашена и съответно по-малко уверена, че даден съдебен състав ще оцени свободата на словото, вместо да я очерни и ограничи", казва Ронел Андерсън Джоунс, професор по право в Университета на Юта.

"ABC News" не уточни точните причини за споразумението. "Доволни сме, че страните постигнаха споразумение за отхвърляне на делото при условията в съдебното дело", каза говорител на мрежата. Адвокатът на Тръмп също отказа да коментира споразумението.

Дотук се стигна, след като новият стар президент на САЩ осъди ABC и Стефанопулос през март, след като водещият имаше интервю с конгресменката от републиканците Нанси Мейс от Южна Каролина. В него тя публично признава как е била изнасилена като тийнейджър, при което бе попитана защо е продължила да подкрепя Тръмп, след като той беше признат за "отговорен за изнасилване" по гражданско дело през 2023 г. в Манхатън.

В този случай обаче федералния съдебен състав признава Тръмп за отговорен за сексуално насилие и клевета срещу писателката Е. Джийн Карол, но не го намери отговорен за изнасилване. Все пак съдията, който наблюдава производството, по-късно поясни, че поради тясната правна дефиниция за изнасилване в Ню Йорк, присъдата на съдебните заседатели не означава, че г-жа Карол "не е успяла да докаже, че г-н Тръмп я е "изнасилил", както много хора обикновено разбират думата "изнасилване".

Снимка: Getty images

В делото си Тръмп обвини Стефанопулос, че е накърнил репутацията му, като каза няколко пъти в ефир, че е признат за отговорен за изнасилването на Карол. (Тръмп беше осъден от съдебните заседатели по делото Карол да й плати обезщетение от 83,3 милиона долара, а той обжалва присъдата.)

Припомняме, че по време на единствения телевизионен дебат срещу вицепрезидента Камала Харис, Тръмп обвини модераторите Дейвид Мюър и Линси Дейвис, че са проверили отговорите му и са размишлявали за отнемане на лиценза за излъчване на мрежата. Тогава той публично разкритикува подхода им, като също така обвини Харис във връзки с Дана Уолдън, висш изпълнителен директор на Disney, чието обширно портфолио включва "ABC News". От своя страна Уолдън е дългогодишна приятелка на вицепрезидента, който провеждаше кампании за набиране на средства на Харис в дома й. ABC News заяви, че Уолдън не е имала роля в редакционните решения.

