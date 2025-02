Тръмп като Байдън за Украйна: Вземат 350 млрд. долара и много американско оръжие (ВИДЕО)

"Украйна получава 350 млрд. долара и много военно оборудване и правото да продължи да се бие. Украинците са много смели войници, но без помощта на САЩ - без парите ни и оръжията ни, тази война щеше да е свършила за много кратък период от време". Това заяви американският президент Доналд Тръмп в отговор на въпрос относно вече прословутото споразумение с Украйна за природните ѝ богатства. Снощи се появи информация, че споразумението е на практика договорено и на финалната права: FT: Украйна се съгласи на споразумение със САЩ за своите полезни изкопаеми.

❗️Trump: "$350B, lots of military equipment, and the right to keep fighting," Trump responded to a journalist asking what Ukraine will get from the mineral deal. He is likely referring to what he thinks the US has already provided, claiming its $350 billion.



