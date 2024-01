Уникално обяснение на Тръмп за ПВО: Мечтае за междузвездни войни (ВИДЕО)

Обяснението на Тръмп беше дадено точно преди изборите в Ню Хемпшир: Тръмп печели първичните избори на републиканците в Ню Хемпшир

Доналд Тръмп обърна внимание на темата предвид отдавна известната и провалила се инициатива на администрацията на Роналд Рейгън "Междузвездни войни". "Ще построя "Железен купол" (бел. ред. - алюзия с ПВО защитата на Израел: Железен купол - спасителят на Израел) - американски железен купол. Правим го за други страни, а не го правим за нашата", каза Тръмп и след това обясни какво е ПВО: "Нали знаете – управляващите ПВО не са мускулести, те са умни".

Списание "Ролинг Стоун" пише в материал за случилото се, че тази идея Тръмп вече я е прокарвал, но дори от Fox News са му се подигравали (ВИДЕО). Телевизията е известна с върлата си подкрепа за републиканците и е единствената голяма традиционна американска телевизия, която Тръмп не е обвинявал, че лъже за нещо относно него и неговите действия.

Trump described how he thinks air defense works



Spoiler alert: "Ding ding ding. Bump. Pshh Boom!" pic.twitter.com/iUPWA14mK7