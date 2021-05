Железен купол - спасителят на Израел

Милиони израелци се насочват към бомбоубежища, докато сирени предупреждават за ракетно нападение. Нощното небе над Израел е осветено от малки, кехлибарено жълти точки – десетки ракети, изстреляни към страната. Израел е в повишена степен на тревога, тъй като е подложен на най-мощния от лятото на 2014 г. ракетен обстрел и въздушни удари от бойците на палестинското радикално движение "Хамас". Израелската армия отговаря с мащабни въздушни офанзиви над Ивицата Газа. Това беше реалността в Близкия изток през изминалите 11 дни. Днес израелската армия и военизираните палестинци в Ивицата Газа прекратиха огъня, след като в сила влезе примирие. Каква е равносметката от ожесточените бойни действия от гледна точка на отбранителните сили на Израел?

Какво представлява "Железен купол"?

Предупреждение за хората при вражеска атака

Как една ПВО система за близък обхват променя живота на много израелци

От 10 май към Държавата Израел са насочени хиляди ракети , но по-голямата част от тях са прехванати успешно от системата за противовъздушна отбрана "Железен купол" (Iron Dome) – израелското чудо на съвременните отбранителни технологии, дело на Rafael Advanced Defense Systems, една от двете големи държавни оръжейни компании. Системата отново е стратегическият спасител на Израел, докато Хамас очевидно разчита на стратегията за мощен и бърз обстрел, като за кратко време изстрелва голям брой ракети. Според запознати бойците на Хамас са тествали възможностите на "Железен купол" с намерението да доведат системата до предела на възможностите й. "Железен купол" обаче доказва, че наистина е железен и високоефективен, тъй като не позволява на вражеските ракети и снаряди да причинят сериозни жертви – 12 души губят живота си в Израел от 10 май насам, когато напрежението сериозно започна да ескалира. Това е стотици пъти по-малко спрямо потенциалния брой жертви, ако системата не съществуваше.Експертите също изглеждат единодушни. "Системата за противовъздушна отбрана "Железен купол" успя да прехване около 90% от изстреляните към Израел ракети", обяви говорителят на израелската армия подполковник Джонатан Конрикус, цитиран от западните медии. Той я нарече "спасител". Според Defense News от 10 май насам от Ивицата Газа към Израел са изстреляни около 3000 ракети, като "Железен купол" е прехванал над 1000 от тях. Много ракети са паднали в открити площи или пък изобщо не са напуснали територията на Газа заради неизправности. Голяма част от успеха на израелската системата за противовъздушна отбрана се дължи и на усъвършенствана радарна система, разработена от ELTA Systems, дъщерно дружество на Israel Aerospace Industries – другата голяма държавна компания в сферата на отбраната. Радарът позволява на "Железен купол" бързо да определи кои от приближаващите ракети най-вероятно ще ударят населени райони и кои ще паднат на открито и няма да причинят жертви и разрушения, обяснява в интервю за Irish Times Джъстин Бронк, научен сътрудник в британския Royal United Services Institute for Defence and Security Studies. "Израелското технологично превъзходство, осигурено от "Железен купол" и многопластовата отбранителна система, са крайъгълен камък в защитата на страната ни", посочва израелският министър на отбраната Бени Ганц. Системата за ПВО успя да прехване дронове и безпилотен самолет на Хамас, което "Железен купол" прави за първи път в реални бойни условия, според Израелските отбранителни сили, цитирани от медиите. Израел е прехванал общо 6 дрона."Железен купол" е система за противовъздушна отбрана, разработена от Rafael Advanced Defense Systems в партньорство с IAI и дъщерната ѝ ELTA Systems, чието дело е многофункционалният радар, който е част от системата. Компанията Rafael стои зад проектирането и управлението, интеграцията, пусковата установка и прехващача, който има ключова роля за ефективността и възможностите на цялата система, а също така определя дизайна на всички други елементи. "Железен купол" спира ракети и снаряди с малък обсег като тези, използвани от бойците на палестинското радикално движение Хамас. Последните подобрения на системата ѝ позволяват да се справя с нови заплахи като дронове и други безпилотни летателни апарати. Куполът е в експлоатация от март 2011 г. и оттогава се използва за прехващане на ракети, изстрелвани най-често от Хамас и други палестински групировки. Израелски експерти твърдят, че "Железен купол" е променил стратегическите правила на играта в региона.Системата за ПВО на Израел с близък обхват разчита на радара и на подробен анализ, за ​​да определи дали дадена ракета е заплаха – ако съществува риск да атакува населено място или важен инфраструктурен обект, веднага се изстрелва прехващач. Батарея от "Железен купол" се състои от радарно устройство и контролен център, който може да засича заплахи малко след изстрелването им, като изчислява тяхната траектория и цел. Само няколко секунди са необходими, за да бъде открита приближаваща се ракета. Това е от решаващо значение, тъй като в зависимост от това колко далеч живеят от Ивицата Газа, хората в Израел разполагат само с между 15 и 90 секунди, за да стигнат до бомбоубежищата, когато сирените започнат да вият. Батареята има 3 или 4 ракетни установки, като всяка е снабдена с 20 ракети-прехващачи, които се изстрелват само ако вражеският снаряд има опасност да удари населен район. Ракетите-прехващачи от "Железен купол" могат да се управляват във въздуха, а траекторията им да се променя. Те не поразяват целта си директно, а избухват в непосредствена близост до нея и по този начин я ликвидират."Железен купол" е не само система, която неутрализира вражески ракети, изстреляни от близки територии – другата важна роля е, че предупреждава населението за приближаваща заплаха и позволява на хората бързо да намерят сигурно скривалище. "Радарите, разработени от IAI, и електрооптичните сензори са ключови за изпращането на предупреждение – друг елемент, който спасява човешки животи. Благодарение на предупредителната система хората разполагат с достатъчно време, за да намерят сигурен подслон", казва пред bTV бриг. ген. (о.з.) Пини Юнгман, изпълнителен вицепрезидент на Rafael. В момента в Израел се използват 10 мобилни системи "Железен купол". Според Rafael Advanced Defense Systems една батарея може да защити средно голям град и да прехване ракети на разстояние до 70 км. Експерти изчисляват, че за защитата на цялата територията на страната ще са необходими 13 системи.През март т. г. се навършиха 10 години от създаването и влизането в експлоатация на новаторската ПВО система "Железен купол". Тя надминава очакванията, като до момента е прехванала над 2500 ракети при всякакви метеорологични условия и е спасила стотици, ако не и хиляди човешки животи. "Всяка прехваната ракета можеше да порази жилищен район и да причини сериозни материални и човешки щети", подчертават в изявление на сайта си говорителите на Израелските отбранителни сили. Системата има сравнително ниска цена, тъй като се задейства само при заплахи за човешкия живот или инфраструктура, обясняват военни експерти. А това е предимство, заради което "Железен купол" привлича вниманието на чужди правителства, включително и на САЩ, които вече купиха две батареи от системата за свои нужди.Тази пролет Министерството на отбраната на Израел обяви, че системата за пореден път е усъвършенствана, като е подобрена способността ѝ да се справя с променящите се заплахи като безпилотни летателни апарати, ракети и ракетни баражи. "Десет години след първото оперативно прехващане, извършено от "Железен купол", направихме технологичен скок по отношение на възможностите на системата. В три поредици от тестове, извършени в рамките на няколко месеца, усъвършенствахме възможностите на "Железен купол" за защита от следващото поколение заплахи: ракети и ракетни баражи, безпилотни летателни апарати и др.", казва Моше Пател, който оглавява Израелската организация за противоракетна отбрана към Министерството на отбраната. Оказва се, че системата е усъвършенствана в най-точния момент. И при ескалацията на напрежението в началото на май "Железен купол" демонстрира способността си да действа срещу крилати ракети, малки безпилотни летателни апарати и ниско летящи дронове.След като влиза в експлоатация през 2011 г., "Железен купол" спасява безброй човешки животи и засилва обществената издръжливост при ескалация на напрежението. Това променя живота на много израелци по време на последните конфликти, като позволява до известна степен да се запази нормалния живот в южните части на Израел, към които са насочени значителна част от ракетните нападения. Разположените в близост до жилищни райони батареи за противовъздушна отбрана са в готовност да действат и винаги са нащрек. "Те са тези, които защитават живота ни, като прехващат в реално време изстреляните към нас ракети. Времето им за реакция е минимално. Няколко секунди са привилегия. Ако не беше "Железен купол", много израелски граждани щяха да бъдат убити", пише д-р Тувия Бук в блога на The Times of Israel. "Железен купол" дава на израелските цивилни граждани усещане за сигурност дори и в настоящата ситуация на ескалация на насилието. Не случайно 61% от израелците избират тази ПВО система за най-иновативното и полезно израелско изобретение в историята на страната.