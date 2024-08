"В колежа работех в McDonald's": Камала Харис с лична изповед (СНИМКА)

Кандидатът за президент на САЩ Камала Харис сподели лична изповед в платформата X (бивш Twitter).

"Израснах в домакинство от средната класа. През по-голямата част от детството ми бяхме наематели. Майка ми спестяваше повече от десетилетие, за да си купи дом. Бях тийнейджър, когато най-накрая дойде денят - и все още мога да си спомня колко развълнувана беше тя", разказва Харис.

Тя дори споделя, че в колежа й се наложило да работи в McDonald's, за да печели пари. "Някои от хората, с които работех, създаваха семейства с тази заплата. Те работеха на втора или дори на трета работа, за да плащат наем и да купуват храна. Това става само по-трудно, когато разходите за живот се повишат", коментира още кандидатът за президент на Щатите.

I grew up in a middle-class household. For most of my childhood, we were renters.



My mother saved for well over a decade to buy a home. I was a teenager when the day finally came—and I can still remember how excited she was.



In college, I worked at McDonald’s to earn spending… pic.twitter.com/rQu2uVTkVQ