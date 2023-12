В последния момент: Канадска котка реши, че няма нужда да я спасяват (ВИДЕО)

В Канада извикаха пожарникари, за да спасят котка, която изглежда не можеше да слезе от висок стълб.

От кадрите е видно, че в разгара на спасителната операция, когато пожарникарят се добра почти до нея, котката размисли и реши, че няма нужда да бъде спасявана. ОЩЕ: Пожарникари спасиха бедстваща крава в кърджалийско село

Мустакатият приятел прецени, че е по-добре да скочи от висок стълб, отколкото да позволи на непознат да го докосне.

Добрата новина е, че Коко, както се казва независимият домашен любимец, беше добре след големия скок. ОЩЕ: Спасиха бедстващо коте в София (СНИМКИ)

This cat decided jumping off a tall post was better than letting a stranger touch it! Coco was okay after the big jump. pic.twitter.com/smNxcQFhtx