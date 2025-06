Вентилаторът с кафяво: Напън като за последно от Мъск срещу Тръмп (ВИДЕО)

След като снощи (5 юни) американският президент Доналд Тръмп и доскоро един от най-върлите му поддръжници Илон Мъск се изпокараха по незабравим начин, с нападки през социалните мрежи и изявление на Тръмп и пред телевизионни камери, Мъск финишира няколкочасовите махленски караници по следния начин – с анкета дали не е време в САЩ да бъде създадена трета партия, извън републиканци и демократи, която да отразява интересите на 80% от американците.

Учудващо или не, в анкетата към момента на публикуване на този материал отговорът "да" за създаване на такава партия е малко над 80%.

Is it time to create a new political party in America that actually represents the 80% in the middle?