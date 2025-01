Видимо недоволна: Ето как реагира Камала Харис, когато видя Тръмп и Обама да си говорят (ВИДЕО)

Вицепрезидентът на САЩ Камала Харис остана недоволна от факта, че бишвият президент Барак Обама си говори с новоизбрания Доналнд Тръмп, който я победи на американските президентски избори през ноември миналата година. Случката се разгира по време на погребението на Джими Картър, като гримасата й беше документирана във видео, което стана хит в социалните мрежи.

Погребението на бившия президент събра петимата живи мъже, които са обитавали Белия дом – Джо Байдън и предшествениците му Бил Клинтън, Джордж У. Буш, Барак Обама и Доналд Тръмп. Това не се беше случвало от 2018 година насам, когато бе погребението на друг бивш президент – Джордж Х. У. Буш.

Докато Харис седеше на мястото си, тя изглежда забеляза Обама да говори зад нея и се обърна, за да види своя колега демократ, за да установи, че той си говори не с кого да е, а с нейния опонент Доналд Тръмп, описва ситуацията приближената до републиканеца Fox News. От кадрите се вижда, че Харис прави гримаса и се обръща напред, за да запази спокойствие.

the way kamala looked back after they started talking to each other is taking me out😭😭 pic.twitter.com/HM26HiRJcQ