"Връщаме го у дома, а не в ковчег": Дете оцеля при падане от 30 м. в Гранд Каньон (СНИМКА)

На спасителните екипи им отнело два часа да изтеглят Уайът Кауфман на безопасно място във вторник, след като паднал от перваз в Северния ръб на популярния туристически обект.

Той беше откаран в болница със сериозни наранявания, но след това беше изписан, предава БГНЕС.

Уайът разказал пред местен телевизионен канал, че е паднал, докато се е отдалечавал от пътя, за да могат хората да го снимат.

Той каза, че е приклекнал и се е държал за скала с една ръка, когато е загубил равновесие и е започнал да пада назад.

"След падането не си спомням нищо след това", казва той пред телевизионния канал KPNX във Финикс, докато е в болницата.

"Спомням си само, че донякъде се събудих и бях в задната част на линейка и хеликоптер, качих се на самолет и стигнах до тук."

After his fall, Wyatt Kaufman spent the next several days in a hospital in Las Vegas, Nevada. https://t.co/hbe1Nyc1GZ