За спасение на човечеството: ООН прие "Пакт за бъдещето"

Организацията на обединените нации (ООН) прие "Пакт за бъдещето", насочен към справяне с разрастващи се предизвикателства на 21-ви век, вариращи от конфликти до изменение на климата и права на човека.

Генералният секретар Антонио Гутереш, който организира "Срещата на върха на бъдещето", я обяви за "възможност веднъж на едно поколение" за прекрояване на човешката история чрез възобновяване на международното сътрудничество. Като откриване на годишната седмица на високо равнище на Общото събрание на ООН, която започва на 24 септември, десетки държавни и правителствени ръководители се събраха за подписването на текста.

NEWS: The Pact for the Future has been adopted by member countries by consensus at UN Headquarters in New York.

В приетата версия лидерите се ангажират да укрепят многостранната система, за да "следват в крак с променящия се свят" и да "защитят нуждите и интересите на настоящите и бъдещите поколения", изправени пред "постоянна криза". "Вярваме, че има път към по-светло бъдеще за цялото човечество", се казва в документа. Пактът очертава 56 "действия", включително ангажименти за спазване на Хартата на ООН и поддържане на мира.

Държавите също така призовават за реформи на международните финансови институции и Съвета за сигурност на ООН, заедно с подновени усилия за борба с изменението на климата, насърчаване на разоръжаването и управление на развитието на изкуствения интелект.

Приемането на текста се сблъска с кратко забавяне, когато заместник-министърът на външните работи на Русия Сергей Вершинин внесе поправка, подчертаваща "принципа на ненамеса във вътрешните работи на държавите".

Възраженията на Русия бяха подкрепени от съюзниците Беларус, Северна Корея, Иран, Никарагуа и Сирия, но нейната поправка беше отхвърлена с огромно мнозинство.

"We have unlocked the door.



Now it is our common responsibility to walk through it.



That demands not just agreement, but action."



— @antonioguterres as the pivotal Pact for the Future, aiming to create a better world for all, is adopted