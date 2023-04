Загина топ мениджърът на Raytheon, фирмата производител на ракетните системи "Пейтриът" (СНИМКИ)

Инцидентът е станал в четвъртък, 6 април. Лек едномоторен самолет Piper PA-32 се е разбил близо до риболовен кей в Мексиканския залив в САЩ. Пристигналите на място спасители открили телата на четирима души – двама мъже и две жени. Впоследствие е установена самоличността на загиналите. Сред тях са 64-годишният топ мениджър на американската компания Джеф Лъмпкин и 68-годишната му съпруга Пати, съобщи Daily Mail.

Заедно с тях е била и друга семейна двойка, техни приятели, с които са се връщали от вечеря.

Raytheon произвежда MIM-104 "Пейтриът" - американска зенитно-ракетна система, използвана от американската армия и редица съюзнически държави, както и комплексите "Стингър", крилатите ракети "Томахоук" и широка гама други оръжия и продукти.

