Заради ответните мерки: Тръмп плаши "губернатора" Трюдо с още по-високи мита

Доналд Тръмп нападна сериозно Канада. Причина за гнева му са обявените от Джъстин Трюдо ответни мита за американски стоки. В остър пост в социалната мрежа Truth Social Тръмп заплаши северната съседка на САЩ с още по-високи мита. Припомняме, че днес влязоха в сила тарифи в размер на 25 на сто.

Още: "Да усетят болката": Премиерът на Онтарио наказва Тръмп за митата, спира тока за САЩ

Американският президент нарече Джъстин Трюдо губернатор, като така за пореден път намекна, че иска Канада да се превърне в 51 щат на САЩ. "Моля, обяснете на губернатора на Канада Трюдо, че когато той наложи ответни мита на САЩ, нашите ответни мита веднага ще се увеличат със същата сума!", обяви Доналд Тръмп.

Припомняме, че президентът на САЩ Доналд Тръмп въвежда митата върху вноса от Канада и Мексико "навреме и по график" въпреки усилията на двете държави-съседки на Съединените щати да засилят сигурността на границите и да спрат потока на фентанил в САЩ преди крайния срок 4 март, съобщава "Ройтерс". "Митата вървят навреме, по график", каза Тръмп на съвместна пресконференция с френския президент Еманюел Макрон. Той беше попитан дали Канада и Мексико са направили достатъчно, за да избегнат наказателните 25% мита на САЩ.

Trump loses it, calls Trudeau a governor, and threatens Canada with new tariffs



"Please explain to Governor Trudeau of Canada that when he imposes a retaliatory tariff on the U.S., our retaliatory tariff will immediately increase by the same amount!" — Donald Trump declared. pic.twitter.com/nwURiWFug4