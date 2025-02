Засякоха група от 1500 делфини край бреговете на Калифорния (ВИДЕО)

Гигантска група сиви делфини е забелязана в залива Кармел край бреговете на американския щат Калифорния, съобщи местни медии. Обикновено групите сиви делфини съдържат между 10 и 30 индивида. По-големи групи са рядкост, но този път около 1500 делфини се събраха на едно място. Ятото се простираше на дължина от няколко километра. Уникалното струпване на делфини било открито от капитан Евън Бродски.

A miles-long cluster of dolphins was captured on drone video off the central coast of California, forming an unusual “super pod” of more than 1,500 of the marine creatures. https://t.co/U1GRkEMAK0 pic.twitter.com/R6vWbpyNDY