Зимата стана повод за парти: Вижте как панди от зоопарка във Вашингтон се търкаляха в снега (ВИДЕО)

След като части от Съединените американски щати (САЩ) бяха покрити със сняг този уикенд, тъй като силна зимна буря връхлетя цялата страна, в зоопарка в Националния зоопарк "Смитсониън" във Вашингтон имаше свеж сняг. Той се превърна в истинска атракция за пандите в зоологическата градина, които видимо се забавляваха, търкаляйки се в снега. Изглежда снежната обстановка не ги тревожеше. За тяхното забавление научаваме от видео на USA Today.

Frolic and play the...panda...way. Two pandas rolled and played in the fresh snow at the Smithsonian's National Zoo. pic.twitter.com/MKGaeeMGSi