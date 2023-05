Зрелищен пожар в търговски център в Лос Анджелис (ВИДЕО и СНИМКИ)

Пламъците лумнали от няколко страни и бързо обхванали цялата сграда, предават световните агенции.

BREAKING: Massive fire broke out in Commercial plaza in Los Angeles Fire fighters at the scene pic.twitter.com/lE5ihCq474

Над 100 огнеборци и около дузина пожарни коли бяха изпратени да потушават стихията.

A massive fire erupted Friday morning at a commercial building in Los Angeles County, prompting a response from more than 100 firefighters who attacked the blaze from all sides of the structure. https://t.co/83kdj8i2KE