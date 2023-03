60 дни - средната продължителност на живота на руския войник на фронта

"Новая газета. Европа" анализира 9905 поста в пет от най-големите групи в социалната мрежа "ВКонтакте" (ВК), в които хората търсят роднините си. Изданието установява 1365 споменавания за военни от Русия и самопровъзгласилите се ДНР и ЛНР. Но това не са всички изчезнали, официалният им брой не е известен. Ръководителят на правозащитната група "Граждани. Армия. Право" Сергей Кривенко смята, че това са около 24 хил. души. "Безследно изчезналите това са най-вече загинали, чиито тела не са открити. До момента е известно за 12 хиляди загинали, изчезналите, вероятно са два пъти повече", смята Кривенко.

"Новая газета. Европа" е установила някои закономерности от изчезването на руските военни. 50 души са изчезнали при Мариупол през пролетта на 2022 г. През лятото на 2022 г. връзка е загубена с 40 души, воювали в Луганска област. През септември същата година загубите рязко нарастват - за месец изчезват 170 военни, повече от тях в Донецка и Харковска области.

Друг ръст на съобщения за изчезнали е свързан с удара на украинските военни сили в Макавеевка и ДНР в нощта на 1 януари. След тази атака в групите на ВК се появяват съобщения за издирването на 18 руски военнослужещи.

Около половината от всички безследно изчезнали, търсени през най-големите групи във ВК, за последен път са се обадили на близките си от Донецка и Луганска области на Украйна. Други 125 военни са изчезнали в Харковска област. В 35% от постовете близките не са посочили мястото, откъдето човекът се е обади за последен път.

Сред изчезналите, чийто статус е уточнен, най-много са военните на договор (93 души), военнослужещи от ДНР и ЛНР (92 души) и доброволци (89 души). Много по-рядко търсят изчезнали мобилизирани (40 души) и затворници (28 души).

Често роднините не могат да намерят изчезналите с месеци. През януари в групите на ВК са публикувани 850 съобщения за загуба на връзка с близките - това е шест пъти повече, отколкото през март 2022 г. - първият месец на войната. Всеки седми пост е свързан с търсенето на военни, изчезнали още през пролетта или лятото.

Въз основа на данните "Новая газета. Европа" е пресметнала колко средно един руски военнослужещ е прекарал в зоната на бойните действия, докато бъде загубена връзката с него. Отговорът е 60 дни.

