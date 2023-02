Взривове в Киев и в окупирания от руснаците Донецк (ВИДЕО)

По-рано тази седмица украинските власти обявиха, че в някои части на страната ще бъдат засилени мерките за сигурност преди годишнината от пълномащабното нахлуване на Русия - 24 февруари.

Президентът Зеленски пък предупреди, че Русия може да замисли през февруари атака за отмъщение за миналогодишните поражения.

Взривът в столицата Киев става в деня, в който испанският министър-председател Педро Санчес пристигна в града, за да покаже солидарността на страната си с Украйна.

По-рано днес имаше съобщения за експлозии и в центъра на окупирания от руснаците Донецк в едноименната област в Източна Украйна, която властта в Москва анексира миналата година след фалшиви референдуми.

