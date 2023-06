Африканският план за мир в Украйна: В Русия ИИ се побърка, "Лада" не пали, как да стане?

Какво представлява африканският мирен план:

1. Конфликтът трябва да се разреши мирно.

2. Мирните преговори трябва да започнат възможно най-скоро.

3. Необходима е деескалация и от двете страни.

4. Суверенитетът на държавите и народите трябва да бъде осигурен в съответствие с Устава на ООН.

5. Необходими са гаранции за сигурност за всички държави.

6. Трябва да се осигури движението на зърно и торове от двете страни.

7. Необходимо е да се осигури хуманитарна подкрепа на жертвите.

8. Трябва да се уреди въпросът с размяната на пленници и връщането на децата.

9. Трябва да се осигури следвоенно възстановяване.

10. По-тясно взаимодействие с африканските страни.

Още когато африканските лидери дойдоха в Киев, те бяха посрещнати от руски ракетен обстрел. Руснаците изстреляха 12 крилати ракети - 6 "Кинжал" и 6 "Калибър", като украинската ПВО свали всичките.

Комична донякъде, но и повод за сериозен размисъл беше реакцията на пиар службата на ЮАР. Пиарът обяви, че не е чул никакви взривове и не е видял, че има руска ракетна атака, но се изпусна да признае, че работодателят му - южноафриканският президент Сирил Рамафоса, се е скрил в определения за това бункер. Украинските власти бяха обявили, че чуждестранните гости веднага са били заведени в бункер, след като е станало ясно, че руснаците атакуват. Впоследствие самият Рамафоса призна, че добре е разбрал какво се случва: Президентът на ЮАР призна, че все пак е чул руската ракетна атака над Киев

Че руснаците обстреляха Киев си личи добре от думите на говорителя на руското военно министерство генерал Игор Конашенков:

В крайна сметка, украинският президент Володимир Зеленски говори за посещението в следния дух - че след руската ракетна атака той лично не би отишъл в Русия да говори с Путин, но и че африканските лидери са свободни хора, водачи на суверенни държави и могат да правят каквото пожелаят. Зеленски покани африканските политици да се присъединят към условията на Украйна за мир, която, по думите му, съвпада с тяхната.

По-силни бяха думите на съветника на политическия кабинет на Зеленски Михайло Подоляк. В предаването на Юлия Латинина Подоляк заяви, че африканците ги интересува само точката с доставките на храни в плана им и че всъщност ЮАР търси как да осигури безопасна визита на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на деца руски диктатор Владимир Путин. ЮАР признава юрискдикацията на съда, а ще е домакин на годишната среща на БРИКС, където Русия е основна фигура и е възможно предвид засилващата се международна изолация Путин да направи опит за легитимация в "приятелска страна". Показателно е, че Рамафоса заяви, че ЮАР се оттегля от Международния наказателен съд заради Путин, после обаче позицията на страната се промени: "Президентска грешка": Южна Африка все пак няма да се оттегля от Международния наказателен съд

Къде отидоха африканците?

В Санкт Петербург тази година, за пръв път от 8 години, единственият чуждестранен лидер, който се изказа на форума, беше президентът на Алжир Абделмаджид Тебун. Основният чуждестранен гост беше делегацията от ОАЕ начело с шейх Мохамедо ибн Зайед ал-Нахайян, който обаче не се появи на панела с руския президент Владимир Путин.

Хит на форума беше "политическият алгоритъм Жириновски" - своеобразен изкуствен интелект, който се учи от видео с изказвания на покойния фашизоиден руски политик. Конфузът обаче не закъсня - на въпрос какво да се прави с Украйна, "Жириновски" отговори, че "трябва да се затворят границите", "да престанем да я храним" и "да я оставим на мира".

Друг голям конфуз в технологичното "развитие на Русия" се оказа видеоклип за новия модел на "Лада" - Aura. При демонстрацията, колата не запали (руският министър на финансите Антон Силуанов лично тества новото чудо на руската автоиндустрия. Първото кръгче беше успешно. При второто, когато зад волана се качи шефът на Сбербанк Герман Греф обаче, машината отказа да запали) - доста очаквано предвид предишен руски опит. А цената на "Аура" е 25 000 долара:

