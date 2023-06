Путин се оплете: След като Песков отрече, сега излезе, че имало парафиран мирен договор (ВИДЕО)

Путин направи изявлението при срещата си с лидерите на няколко африкански държави, водени от президента на ЮАР Сирил Рамафоса. Рамафоса блесна пред международната общност след като обяви, че ЮАР се оттегля от споразумението за създаване на Международния наказателен съд в Хага, след като той издаде заповед за ареста на Путин заради систематично отвличане на деца, но бързо позицията му беше обявена за грешка и уж официално променена.

На всичкото отгоре Путин говори за подготвен договор след като говорителят му и говорител на Кремъл Дмитрий Песков изрично отрече такова нещо, след като беларуският диктатор Александър Лукашенко пръв отвори темата и то с уточнение, че Путин му казал.

Какво имало в договора - гаранции за сигурност за Украйна и неин неутралитет, според Путин. Той обаче доволно пропуска как преди да стане ясно какво са направили руснаците в Буча, украинският президент Володимир Зеленски всеки ден предлагаше да се седне на масата за мирни преговори. Версията на Путин сега е как Зеленски се отказал с декрет от мирни преговори, а не Русия - това стана след фалшивите референдуми, с които Путин оправда незаконното анексиране на Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска област - международно признати украински земи, които руснаците никога и до ден-днешен не успяха изцяло да завладеят.

Putin said that Russia had never abandoned negotiations on Ukraine and showed the leaders of African countries the alleged initialed agreement with Kyiv. It included provisions on neutrality and security guarantees.



"They abandoned the agreements, not us.”



🙈🤷‍♂️ Nutcase. pic.twitter.com/evBhQQLN7j