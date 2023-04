Анализ: В САЩ хора с влияние пречат на решителна украинска победа

Публично украинските власти се опитват да омаловажат изтичането, заявявайки, че то няма да засегне отношенията между Киев и Вашингтон. След телефонен разговор с държавния секретар на САЩ Антъни Блинкен, украинският външен министър Дмитро Кулеба написа в Туитър: "Министър Блинкен потвърди продължаващата американска подкрепа и категорично отхвърли всички опити да се подложат на съмнение способността на Украйна да печели на бойното поле".

During our call today, @SecBlinken reaffirmed the ironclad U.S. support and vehemently rejected any attempts to cast doubt on Ukraine’s capacity to win on the battlefield. The U.S. remains Ukraine’s trustworthy partner, focused on advancing our victory and securing a just peace.