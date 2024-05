CNN: Русия може и трябва да загуби тази война (ВИДЕО)

За чужбина това е опит да бъде сплашена. Трябва да мислим, че Русия не може да загуби.

И твърде много от нас по време на агресивната война на диктатора Путин в Украйна повярваха в това. През февруари 2022 г., когато Русия предприе пълномащабно нахлуване в своята съседка, общото очакване беше, че Украйна ще падне до дни. Още: Морските дронове на Украйна са нанесли щети за 500 млн. долара на руския Черноморски флот

Дори днес, когато Украйна се държи повече от 2 години, преобладаващото мнение сред приятелите на Русия в Конгреса и Сената е, че Русия в крайна сметка трябва да спечели. Успехът на Москва не е на бойното поле, а в нашите умове.

Русия може да загуби. И трябва да загуби, в името на света и дори в свое име.

Идеята за непобедима Червена армия е пропаганда. Червената армия беше страхотна, но беше и победима. От трите си най-значими външни войни Червената армия загуби две.

Победена е от Полша през 1920 г. Тя победи Нацистка Германия през 1945 г., след като почти се срина през 1941 г. (Нейната победа в този случай беше част от по-голяма коалиция и с решаваща американска икономическа помощ.) Съветските сили бяха в беда в Афганистан след инвазията си през 1979 г. и трябваше да се изтеглят десетилетие по-късно.

Днешната руска армия не е Червената армия. Русия не е СССР. Съветска Украйна беше източник на ресурси и войници за Червената армия. При тази победа през 1945 г. украинските войници в Червената армия понасят огромни загуби – по-големи от загубите на американци, британци и французи взети заедно. Още: Путин пак показа: Трябва да бъде бит здраво, за да има мир (ВИДЕО)

Днес Русия воюва не заедно с Украйна, а срещу Украйна. Тя води нападателна война на територията на друга държава. И ѝ липсва американската икономическа подкрепа – Lend-Lease – от която Червената армия се нуждаеше, за да победи Нацистка Германия. При това положение няма особена причина да се очаква Русия да спечели. Човек би очаквал, че единственият шанс на Русия е да попречи на Запада да помогне на Украйна като ни убеди, че нейната победа е неизбежна, така че да не приложим решителната си икономическа мощ.

Последните шест месеца потвърждават това: малките победи на Русия на бойното поле дойдоха в момент, когато Съединените щати забавяха помощта за Украйна, вместо да я доставят.

Днешна Русия е нова държава. Съществува от 1991 г. Подобно на Брежнев преди него, руският президент Владимир Путин управлява чрез носталгия. Той се позовава на съветското, а също и на руското имперско минало. Но Руската империя също губи войни. Загуби Кримската война през 1856 г. Загуби Руско-японската война през 1905 г. Загуби Първата световна война през 1917 г. В нито един от тези три случая Русия не успя да задържи сили на бойното поле повече от около три години.

В Съединените щати има притеснение от евентуално руско поражение. Ако нещо изглежда невъзможно, не можем да си представим какво може да се случи след това. Има тенденция, дори сред привържениците на Украйна, да се смята, че най-доброто решение е равенството. Още: Няма почивка за Русия: Нов успешен удар срещу руска петролна рафинерия (ВИДЕО)

Никой не може да води война по такъв начин. И нищо в предишните ни опити да повлияем на Русия не предполага, че можем да упражняваме такъв вид влияние. Русия и Украйна се борят за победа. Въпросите са: кой ще спечели и с какви последствия?

Ако Русия победи, последствията са ужасяващи: риск от по-голяма война в Европа, по-голяма вероятност от китайска авантюра в Тихия океан, отслабване на международния правов ред като цяло, вероятно разпространение на ядрени оръжия, загуба на вяра в демокрацията.

