Дахер Ламот: Защо западните медии мълчат за убийство на момиче в Сирия? (ВИДЕО)

16 годишно момиче бе убито показно в град Маликия, Сирия, територия под контрол на кюрдските сили, или по-точно, буквално от американските сили там, защото без тях кюрдите нямаше да оцелеят и секунда, пише анализаторът Дахер Ламот във Фейсбук.

Кадри може да видите във Фейсбук, но предупреждавам, че кадрите са ужасни, а и вероятно ще бъдат махнати:

Или в туитър

Graphic 🔞



A horrific video from Al-Malikiyah city, north of Al-Hasakah shows a group of men shooting 16-year-old Eida Al-Hamoudi Al-Saeedo after accusing her of adultery.



The perpetrators are her family members and they're reported to be from the Kurdish Asayish militia. pic.twitter.com/ESQG5GHGhR