Foreign Policy: Украйна в ЕС ще е трагедия за еврофондовете за Източна Европа

Алиансът поне е честен, като сигнализира, че все още има пречки за преодоляване сред съюзниците. Това е в рязък контраст с ЕС и неговите послания относно украинското членство. Ако считате, че пътят на Украйна към НАТО е труден, изчакайте да видите какво ще се случи, когато присъединяването на Украйна към ЕС стане сериозно.

С грандиозната си реторика за бъдещето на Украйна в ЕС Брюксел говори така, сякаш присъединяването на Киев към блока е свършен факт. Когато украинският президент Володимир Зеленски посети Брюксел през февруари, лидерите на ЕС се блъскаха с лакти за снимка с него. Председателят на Европейския съвет Шарл Мишел поздрави Зеленски с туит: "Добре дошъл у дома, добре дошъл в ЕС".

