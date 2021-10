Как либералното движение се обърна срещу авторката на Хари Потър - разказът на Дахер Ламот

Една от иконите на либералното движение, която лицемерно и покорно защитаваше всяка фалшива либерална прищевка, сега е ядена от свои, така както тя заклеймяваше други. Послушно даже написа биографията на "момичето от Алепо", чийто баща е член на Ал-Кайда.

Жената, която припяваше за вкарването на бежанци, макар самата да живее в изолирани луксозни и охраняеми 5 имения с над 100 стаи, до които никой не може да припари, защитаваше и ЛГБТ общностите, сега е атакувана жлъчно и агресивно при всяка нейна проява, пише анализаторът Дахер Ламот във Фейсбук.

"Виждате ли какво представляват крайните идеологии. Когато са на празен ринг започват сами да се самоизяждат. Характерно е за всяка тоталитарна идеология.

The bullies targeting JK Rowling, Rosie Duffied, Kathleen Stock and others only have power because other people give in to them.



The grown ups need to wake up&speak up,&deal with this bullying and intimidation. Ignoring it is not an option any longer. https://t.co/yyrYN8nv4y