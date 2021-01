Как спекуланти без опит дадоха урок на акулите на Wall Street, отчете финансов консултант

&

Безпрецедентното влияние на форума върху акциите на GameStop показва, че пазарите трябва да се адаптират към свят, в който инвеститорите на дребно придобиват част от силата, която големите финансови компании отдавна притежават, смята Алексис Оханян, съосновател на онлайн форума, цитиран от Bloomberg. "Индивидуалните инвеститори вече са сила, благодарение на комуникацията помежду си. Скокът на акциите на GameStop и на останалите в портфейла на хедж фонда е класически пример за затваряне на къси позиции на загуба, защото те могат да продължават да растат. Интересното е, че този случай се превърна в битка между „бедните“ и „богатите“ или поне така го изкарват медиите и самите популярни инфлуенсъри сред индивидуалните инвеститори", коментира за bloombergtv.bg Цветослав Цачев, главен инвестиционен консултант в Елана Трейдинг.„Ще кажа, че не е като това да не влияе на мисленето ни“, каза глобалният стратег на J.P. Morgan Asset Management Бенджамин Мандел пред Yahoo Finance. Мандел започва кариерата си на Wall Street като финансов анализатор в Lazard още през 2001 г. Той е работил в Световната банка, Федералния резерв и Citigroup, преди да се присъедини към JP Morgan през 2015 г. „Ние /Wall Street/ трябва да обмислим какви сигнали бихме могли да вземем от този опит и тази скорошна промяна. Например, намираме ли се в балон, е въпрос, който ще си задаваме доста редовно през следващите дни. Това индикации ли са, че сме стигнали до някакъв вид финансов балон и какви са последиците, ако той се спука? Няма да мислим, че в момента сме в такава ситуация, но това е нещо, което трябва да вземем предвид, докато тактически разместваме портфолиото. Може би наистина не става въпрос за инвеститори на дребно, може би е просто идеята, че настроението към риска ще бъде намалено в среда, в която растежът не прогресира", добави Мандел. Нарастването на инвеститорите на дребно, заемащи къси позиции на Wall Street в чат стаите на Reddit, тласна акциите на принципно слаби къси компании. Акциите на оператора на киносалони AMC поскъпват с 230% през последните пет сесии. Цените на книжата на GameStop са се увеличили с 337% през последните пет дни. Производителят на високоговорители Koss Corporation е отчел поскъпване на акциите си над 1000% за пет сесии.И трите акции се сринаха в четвъртък, тъй като брокерските сайтове като Robinhood и Interactive Brokers ограничиха търговията с тях. Въпреки разпродажбата в четвъртък, играчите на Wall Street оценяват волатилността и обмислят дали бизнесът не се е променил окончателно. "Един от проблемите е, че самите инвеститори търгуват с опции, което им дава повече сила, отколкото са капиталите, с които разполагат, и не е ясно дали осъзнават всички предимства и недостатъци. Това е нож с две остриета, защото те могат да загубят бързо платените премии.Вторият проблем е, че много бързо се политизира, особено след като Robinhood и другите водещи брокери ограничиха възможността да се купуват акции по тези позиции. От една страна, по този начин може да се предпазят инвеститорите от необмислени покупки на акции, които са скочили със стотици проценти чисто спекулативно. От друга - това е моделът, който Robinhood наложи и отвори „кутията на Пандора“ за обикновения инвеститор, след като позволява търговия без комисиони, продава информацията за поръчките на клиентите си, а всеки от тях може да купува части от акция и да търгува с деривати и чрез заемни средства", заяви Цачев. „Трябваше да защитим нашата компания и нашите клиенти“, подчерта ръководителят на Robinhood Влад Тенев в четвъртък вечерта. Ето защо стартъпът временно забрани закупуването на 13 акции. Но, разбира се, бизнес моделът на Robinhood оставал насочен към частните ежедневни инвеститори. Компанията привлече повече от 1 милиард долара от съществуващи инвеститори и изтегли стотици милиони още от банкови кредитни линии за преодоляване на труднотите. Капиталовата инжекция е „силен знак за увереност от инвеститорите ни, които ще ни помогнат да продължим да обслужваме нашите клиенти в бъдеще“, каза по-късно говорител на Robinhood в изявление по имейл.Повечето хедж фондове са засегнатите от загуби от сътресенията на пазара, пише The Wall Street Journal. Причината е в нарастващият брой поскъпващи акции, за които има къси залози. Компаниите обаче са засегнати дори ако залозите са били за ръстове в цените на акциите, тъй като фондовете излизат от инвестициите си.D1 Capital Partners, най-добре представящият се фонд през последните години, основан от бившия инвестиционен директор на Viking Global Дан Сундхайм, загуби около 20% от стойността на активите си под управление от началото на годината до сряда. Неговият значителен портфейл от инвестиции в частни компании е предпазил фонда от по-голяма загуба. D1 управляваше 20 милиарда долара в началото на годината. Хедж фондът Point72 Asset Management е загубил около 10% от активите си до началото на тази седмица, като е претърпял допълнителни загуби във вторник и сряда, посочват запознати. Някои фондове, които са понесли сериозни загуби, търсят приток на пари, за да помогнат за стабилизирането на техните фирми.Maplelane, който стартира годината с около 3,5 милиарда долара до вторник беше на минус с 30% от стойността на активите си, а според запознати претърпените допълнителни загуби са достигнали до 45% от началото на годината. Според информация на запознати фондът обсъжда с клиенти набиране на между 300 и 500 млн. долара. Загубите на Maplelane нараснаха след търговията с акции на компании, рекламирани шумно от ритейл инвеститори, като GameStop Corp. и AMC Entertainment Holdings. Индивидуални инвеститори във форуми като Reddit и Discord привлякоха вниманието дори на Белия дом и регулаторите. Melvin и Maplelane бяха заложили на късо на GameStop. В четвъртък някои от акциите, на които индивидуалните инвеститори залага през последните дни, обърнаха курса си, тъй като популярните онлайн брокерски компании, включително Robinhood, ограничиха достъпа до GameStop и други поскъпващи акции. GameStop затвори в четвъртък на цена от 193.60 долара, което е с 44% по-малко спрямо ден по-рано, въпреки че цената остава над 10 пъти по-голяма за годината. Bed BathBeyond Inc. затвори при цена за акция от 33,64 долара, което е с 36% по-малко спрямо предната сесия. Акциите на BlackBerry Ltd. поевтиняха с 42%. Обемът на търговията в GameStop и BlackBerry намаля съответно с 40% и 49% в сравнение със сряда. "Политици и от двете партии в САЩ вече се изказаха много остро срещу брокерите, като вероятно ще доведе и до регулации на практиките. Дали обаче политиците няма да искат да отворят вратичка за още повече спекулации и това да привлече още повече пари на Wall Street е рано да се каже. Едно е ясно, на пазара вече има нов сериозен играч и това е спекулант без достатъчно опит и капитал, но с критична маса и бърза реакция, благодарение на каналите за информация. И с амбиции да даде урок на акулите на Wall Street", зачви Цачев. Още: Сътресения на борсата: Дребни инвеститори се "наговорили" срещу големите акули, NASDAQ може да спре търговията