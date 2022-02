Колко бойци на "Ислямска държава" още действат в Сирия и Ирак - какво показват данните на ОOН

По време на брифинг на Съвета за сигурност на ООН, Владимир Воронков, заместник-генерален секретар на Службата за борба с тероризма на ООН, призова държавите-членки да продължат борбата срещу терористичната група, за да предотвратят нейното разширяване.

"През отчетния период групировката продължи да извършва атаки, включително нападения, засади и взривяване на крайпътни бомби в двете страни. Освен това продължи да атакува правителствени сили и цивилни с очевидна цел натиск върху властите", каза Воронков.

Той предупреди, че групировката е известна със способността си да се прегрупира и дори да засили дейността си след големи поражения.

"Военни операции за борба с тероризма може да са необходими, но са необходими цялостни мерки със силен акцент върху превенцията, за да се справим с динамиката, която подхранва привлекателността на тероризма", добави той.

Миналата седмица лидерът на ДАЕШ Абу Ибрахим ал-Хашими ал-Курайши беше убит, след като се взриви по време на операция на американските сили в Северна Сирия. Ал-Курайши, чието истинско име е Амир Мохамед Саид Абдул Рахман Ал-Маула, пое властта, след като Абу Бакр ал Багдади беше убит от САЩ през 2019 г.

Воронков подчерта, че е изключително важно да се надгради инерцията след смъртта на Ал-Курайши.

